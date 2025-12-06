Mondiali 2026, ecco dove e quando giocherebbe l'Italia

Svelato il calendario completo del Mondiale, che si giocherà tra l'11 giugno e il 19 luglio 2026. Se passerà i playoff, la Nazionale di Gattuso sarà inserita nel Gruppo B e quindi debutterebbe contro il Canada a Toronto venerdì 12 giugno. Giovedi 18 giugno seconda sfida a Los Angeles contro la Svizzera, infine la terza e ultima partita del girone di qualificazione gli Azzurri la disputerebbero a Seattle mercoledì 24 giugno col Qatar, in contemporanea con Canada-Svizzera. Le distanze, nonostante gli spostamenti in aereo, sono notevoli: da Toronto a Los Angeles sono circa 4000 chilometri (e tre ore di fuso orario), dalla California a Seattle sono altri 1800 chilometri.