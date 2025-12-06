Logo SportMediaset

06 Dic 2025 - 19:35
Svelato il calendario completo del Mondiale, che si giocherà tra l'11 giugno e il 19 luglio 2026. Se passerà i playoff, la Nazionale di Gattuso sarà inserita nel Gruppo B e quindi debutterebbe contro il Canada a Toronto venerdì 12 giugno. Giovedi 18 giugno seconda sfida a Los Angeles contro la Svizzera, infine la terza e ultima partita del girone di qualificazione gli Azzurri la disputerebbero a Seattle mercoledì 24 giugno col Qatar, in contemporanea con Canada-Svizzera. Le distanze, nonostante gli spostamenti in aereo, sono notevoli: da Toronto a Los Angeles sono circa 4000 chilometri (e tre ore di fuso orario), dalla California a Seattle sono altri 1800 chilometri.

Italia-Canada a Toronto venerdì 12 giugno
Qatar-Svizzera a San Francisco sabato 13 giugno
Italia-Svizzera a Los Angeles giovedì 18 giugno
Canada-Qatar a Vancouver giovedì 18 giugno
Italia-Qatar a Seattle mercoledì 24 giugno
Canada-Svizzera a Vancouver mercoeldi 24 giugno 

Fabregas: "Ko pesante che ci farà crescere ma non ho visto questa grande differenza tra noi e l'Inter"
Cremonese, Nicola: "Avanti con la stessa identità"
Martinez: "Ho imparato a gestire le critiche. Famiglia e tifosi sempre con me"
Mondiali 2026, ecco dove e quando giocherebbe l'Italia
Trump: "Cristiano Ronaldo incredibile anche come persona"