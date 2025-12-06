Sassuolo, Grosso: "Stiamo facendo grandi cose, ma non abbassare la guardia"

"Arriviamo in punta di piedi e da sotto le partite sono difficili perché gli avversari sono forti. Bisogna riconoscere il momento e capire quale strategia adottare. Dispiace per la falsa partenza e, soprattutto, dobbiamo essere bravi a soffrire meno all'inizio delle partite". Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, a Dazn, dopo la vittoria sulla Fiorentina. "Oggi abbiamo affrontato una squadra desiderosa di fare punti, noi siamo stati bravissimi a riconoscere i momenti della partita. Successo pesante, abbiamo conquistato più punti del previsto ma li abbiamo meritati tutti e possiamo guardare al futuro con ottimismo. Devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi, si sono calati sempre meglio nella realtà del campionato e non si sono fatti scoraggiare dallo svantaggio. Stiamo facendo grandi cose. Mi dispiace per la mia espulsione, in quel momento mi sono arrabbiato per alcune scelte particolari da parte di un arbitro internazionale. Io comunque mi devo concentrare sul campo, siamo gli ultimi arrivati e il campionato è difficilissimo", ha aggiunto.