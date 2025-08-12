Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL COMUNICATO

Villarreal-Barcellona a Miami, il Real non ci sta e attacca: "Altera l'equilibrio competitivo"

Comunicato dei merengues e appello a Fifa, Uefa e al Consiglio supremo dello Sport per vietare la disputa della gara di Liga all'estero

12 Ago 2025 - 17:27
© Getty Images

© Getty Images

"Il Real Madrid desidera esprimere ai propri soci, simpatizzanti e agli appassionati di calcio in generale il proprio più fermo rifiuto alla proposta di disputare fuori dalla Spagna l’incontro corrispondente alla 17ª giornata di Liga tra il Villarreal e il Barcellona". Comincia così la dura presa di posizione dei merengues - espressa attraverso un comunicato - contro l'approvazione da parte della Federcalcio spagnola di far disputare la gara di Liga all'estero. 

Leggi anche

Villarreal-Barcellona a Miami: prima partita di un campionato europeo all'estero. Milan-Como la seconda?

"La misura, promossa senza alcuna informazione né consultazione preventiva con i club partecipanti a tale competizione, viola il principio essenziale di reciprocità territoriale che regola i campionati con gare di andata e ritorno (una partita in casa e l’altra in trasferta), alterando l’equilibrio competitivo e conferendo un indebito vantaggio sportivo ai club richiedenti - prosegue la nota del Real Madrid - L’integrità della competizione esige che tutte le partite si disputino alle stesse condizioni per tutte le squadre. Modificare unilateralmente questo regime rompe l'uguaglianza tra i contendenti, compromette la legittimità dei risultati e crea un precedente inaccettabile che apre la porta a eccezioni basate su interessi estranei all'ambito puramente sportivo, con evidenti ripercussioni sull’integrità della competizione e rischio di alterazione del torneo. Se questa proposta venisse attuata, le sue conseguenze sarebbero così gravi da segnare un prima e un dopo per il mondo del calcio". Poi le richieste, già avanzate, alla Fifa "affinché, in quanto garante delle regole internazionali del calcio, non autorizzi la disputa della partita senza il previo consenso di tutti i club partecipanti alla competizione; alla Uefa affinché, come garante dell’integrità delle competizioni europee e della coerenza normativa con la FIFA, solleciti la RFEF a ritirare o negare la richiesta, ribadendo il criterio stabilito nel 2018 che vieta di disputare al di fuori del territorio nazionale partite ufficiali di competizioni domestiche, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate, che in questo caso non si verificano; al Consiglio Superiore dello Sport affinché non conceda l’autorizzazione amministrativa necessaria senza tale consenso unanime".

real madrid
liga
barcellona

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:43
DICH TACCHINARDI su borsino Serie A DICH

Tacchinardi: "Napoli favorita, ma l'Inter con Lookman..."

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:58
Facce nuove da Milan

Facce nuove da Milan

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

01:29
Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

02:30
Il borsino delle 4 big

Il borsino delle 4 big

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

00:30
DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

00:43
DICH TACCHINARDI su borsino Serie A DICH

Tacchinardi: "Napoli favorita, ma l'Inter con Lookman..."

I più visti di Calcio Estero

Donnarumma-Psg, rottura completa. Non convocato per la Supercoppa, Gigio cerca squadra

Salah, attacco alla Uefa per il post sulla morte di Suleiman al-Obeid: "Dite come è morto, dove e perché"

E Gigio manda un messaggio social a Luis Enrique: è ancora lui il "Numero 1"

Community Shield nel ricordo di Diogo Jota e André Silva: commozione a Wembley

Il Crystal Palace si prende il Community Shield: il Liverpool ko ai calci di rigore

L’altro Ricardo Carvalho: il primo brasiliano a giocare in Groenlandia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:56
Parma, si conclude rapporto professionale con Lucarelli
18:51
Si finge Messi e si presenta a elezioni argentine con il nome di Leo
18:25
Tottenham, Frank: "Supercoppa per noi è una grande opportunità"
18:19
Lewandowski: "Non posso lottare con i giovani del Barça"
17:30
Milan, Terracciano si presenta: "Essere qui è l'apice di un percorso"