Messi, un'altra impresa da leggenda: l'Inter Miami conquista la MLS per la prima volta

Battuti in finale i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1, la Pulce ha fornito gli assist per i gol decisivi di Rodrigo de Paul e Allende

di Redazione
06 Dic 2025 - 23:37

Trascinata dalle magie di Leo Messi, l’Inter Miami batte in finale i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 ed entra nella storia conquistando per la prima volta la MLS Cup. La Pulce, capocannoniere assoluto della MLS 2025 con 35 gol e miglior assist-man del campionato con 24 assist, è stato grande protagonista anche dell'ultimo atto, fornendo due assist e risultando decisivo nell’azione che ha portato all’autogol iniziale di Ocampo su passaggio di Allende. 

Grande festa alla fine della partita, con il palco dei proprietari è stato assalito dai fotografi: Beckham e i fratelli Mas hanno celebrato la prima MLS Cup della storia del club, mentre Messi salutava il pubblico con le braccia al cielo.

Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona e i due in Francia con il PSG, Messi vince il suo primo campionato negli Stati Uniti. Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, la Pulce è molto atteso con l'Albiceleste per il primo Mondiale a 48 squadre, anche se non ha ancora confermato la sua presenza.

