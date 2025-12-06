Messi, un'altra impresa da leggenda: l'Inter Miami conquista la MLS per la prima volta

Trascinata dalle magie di Leo Messi, l’Inter Miami batte in finale i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 ed entra nella storia conquistando per la prima volta la MLS Cup. La Pulce, capocannoniere assoluto della MLS 2025 con 35 gol e miglior assist-man del campionato con 24 assist, è stato grande protagonista anche dell'ultimo atto, fornendo due assist e risultando decisivo nell’azione che ha portato all’autogol iniziale di Ocampo su passaggio di Allende.