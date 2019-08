Supercoppa Europea, derby inglese Liverpool-Chelsea

La Supercoppa Europea, comunque andrà la sfida della Vodafone Arena (ore 21 in diretta streaming sul nostro sito e in tv su Canale 5), parlerà inglese. A Istanbul, nella casa del Besiktas, si affrontano il Liverpool vincitore dell'ultima Champions e il Chelsea che ha trionfato in Europa League lo scorso maggio quando in panchina c'era Maurizio Sarri. I Reds, reduci dal rotondo 4-1 al Norwich al debutto in Premier, sulla carta partono favoriti anche perché dall'altra parte c'è una squadra orfana della sua grande stella, Hazard (ceduto al Real Madrid) e travolta 4-0 dal Manchester United nel primo turno di campionato. Supercoppa Europea, il Chelsea precede il Liverpool twitter

Klopp, privo dell'infortunato Alisson - al posto del brasiliano giocherà Adrian -, non si fida e nella conferenza della vigilia ha messo in guardia i suoi invitandoli a non sottovalutare un avversario in cerca di riscatto e 'arrabbiato'. Parlando con il sito dell'Uefa Lampard ha chiesto ai giocatori di dare il massimo e soprattutto di mettere in campo "fame e voglia di vincere", non accampando scuse di alcuna sorta per il mercato bloccato in entrata.

I Blues proveranno dunque a rovinare il ritorno del Liverpool in Turchia, dove nel 2005 l'allora undici di Benitez conquistò la Coppa dalle grandi orecchie ai rigori contro il Milan dopo una rimonta e storica pazzesca (da 0-3 a 3-3). Sarà storica anche questa finale perché a dirigerla per la prima volta è una donna, Stephanie Frappart, a capo di una terna tutta al femminile (Manuela Nicolosi e Michelle O'Neill le guardalinee).

LE PROBABILI FORMAZIONI