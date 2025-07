Incidente Diogo Jota: le perizie confermano velocità elevata e il talento del Liverpool alla guida

Fonti vicine all’indagine, ancora in corso, assicurano che la perizia preliminare indica che la Lamborghini su cui viaggiavano stava superando di molto il limite di velocità consentito in autostrada (120 km/h). Questa conclusione è stata raggiunta dagli investigatori dopo aver analizzato le tracce lasciate sull’asfalto da una delle ruote della vettura sportiva. La perizia, ancora in corso, ha inoltre accertato che, sulla base di tutte le prove analizzate, il conducente del veicolo incidentato era lo stesso Diogo Jota.