Musiala scagiona Donnarumma: "Non è colpa di nessuno, queste cose succedono"

Dopo il terribile infortunio di Musiala al Mondiale per Club per via di uno scontro con Donnarumma (frattura del perone e lesione dei legamenti), ci sono state molte polemiche per l'intervento del portiere azzurro, attaccato duramente da Neuer nell'immediato post partita. Nei giorni successivi sono arrivate poi le parole di Courtois, in difesa di Gigio, e dello stesso numero uno del Psg ("Sto male, ma non ho colpe"), ma le parole più importanti sono quelle del diretto interessato e Musiala in un video ha voluto scagionare Donnarumma: "Grazie a tutti per il supporto, per me significa molto, è bello vedere il mondo del calcio unito - ha detto in un post sul proprio profilo Instagram - L’intervento è perfettamente riuscito e io mi sento bene. Volevo solo dire che non è colpa di nessuno, cose come queste succedono nel calcio. Userò questi mesi per rimettermi in forma e tornare più forte di prima, non vedo l'ora di rivedervi tutti sul campo".