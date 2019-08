Liverpool, Klopp: "Vogliamo vincere la Supercoppa, ma non sottovalutiamo il Chelsea"

LA CONFERENZA

L'esordio in Premier League del Liverpool è stato devastante con quattro gol segnati al Norwich nel solo primo tempo. Dall'altra parte il primo Chelsea di Lampard ha preso una scoppola in casa del Manchester United, uno 0-4 di cui però Jurgen Klopp non si fida molto in vista della Supercoppa Europea a Istanbul contro i Blues ( in diretta mercoledì 14 agosto su Canale 5 alle 21) : "E' una finale, bisogna prepararla come tale" ha ricordato il tecnico tedesco campione d'Europa in carica nella conferenza prepartita. Questa sarà la prima sfida contro Lampard in panchina dopo che l'inglese ha ereditato la possibilità di giocarsi il trofeo grazie al successo in Europa League del Chelsea guidati da Sarri: "Abbiamo analizzato le sfide contro Gladbach, Salisburgo e United: hanno fatto cose buone e la sconfitta pesante non riflette quanto visto in campo". Frappart: "La mia vita è cambiata"

Una sfida non facile per il Liverpool più di quanto dicano i pronostici: "Lo 0-4 con lo United è stata una lezione dura, ma sinceramente il Chelsea mi è piaciuto. Hanno uno stile di gioco diverso, flessibile e possono schierarsi in campo in molti modi diversi. Specialmente nella prima ora il Chelsea ha giocato molto bene e lo United è stato cinico al massimo nello sfruttare le occasioni. Dal canto nostro abbiamo analizzato le ultime tre partite e speriamo di aver studiato nel modo giusto" ha continuato Klopp prima di concentrarsi sulla propria formazione.

"Sarà una bella sfida, difficile da preparare perché il Chelsea potrebbe iniziare con diverse formazioni e non sarà facile. Potrebbero giocare con Giroud centravanti, magari con Kante o Marcos Alonso, ma hanno anche Pulisic. Tutti giocatori che cambiano molto lo stile di gioco e non è facile prepararsi. Avremo bisogno di una buona difesa, di una linea alta e sarà una partita molto interessante. E' una finale che ci meritiamo entrambe e vogliamo vincere, vedremo chi farà meglio in campo".

L'esordio vincente in campionato sicuramente darà una mano al Liverpool: "Vincere aiuta sempre a vincere - ha continuato Klopp parlando alla stampa -, ma questa è una sfida diversa. E' una gara secca, una finale e dobbiamo prepararla in maniera diversa, perfetta. Rispettiamo il Chelsea e non ci interessa sapere che la gente ci ritiene favoriti, dobbiamo ignorare le voci e giocare la nostra partita. Questa è una squadra costruita per vincere ed è quello che proveremo a fare anche qui a Istanbul, so che questa è una città che evoca bei ricordi ai nostri tifosi".

Infine sugli obiettivi stagionali: "Sappiamo tutti chi è la favorita per la vittoria della Premier League, noi proveremo a battagliare il più a lungo possibile e a farci trovare pronti per batterli (il Man City). Non sono così bravo da poter decidere se sacrificare una competizione come la Champions League per poter vincere la Premier, possiamo solo provare a vincere tutte le partite e vedere come va".