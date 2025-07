Mbappé, la denuncia ritirata e le minacce di un rapper: "Lascia stare il Psg o racconto cos'hai fatto a Miami"

Nel clima già teso tra Kylian Mbappé e il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, si era inserito anche Booba, noto rapper francese di origine senegalese. L’artista, che vive a Miami, ha pubblicato sui social un messaggio provocatorio rivolto all’ex attaccante del PSG, oggi al Real Madrid, minacciando di rivelare dettagli compromettenti sul suo stile di vita a Palm Beach, dove il fuoriclasse francese ha contratto un virus intestinale che gli ha impedito di scendere in campo nelle prime partite del Mondiale per Club e che gli ha causato un preoccupante calo di peso. Il rapper ha anche invitato il calciatore del Madrid a mollare la battaglia legale in corso con il Psg, minacciando nuove rivelazioni scottanti in caso contrario. "Se non lasci in pace Nasser, gli dirò cosa ci fai a Palm Beach, con chi sei e perché hai una ‘gastroenterite’. Gioca a calcio, segna gol e vendi maglie. Non ci rompe le scatole per molto, Kyky. E prendi la patente!", il tweet di Booba.