Premier League: guizzo di Aubameyang, l’Arsenal batte 1-0 il Newcastle

PRIMA GIORNATA

Basta un gol di Aubameyang al 58’ all’Arsenal per vincere all’esordio sul campo del Newcastle 1-0. Per l’attaccante del Gabon è la rete numero 33 in 50 presenze in Premier League. Newcastle volenteroso, ma mai in grado di rendersi davvero pericoloso dalle parti di Leno. Termina senza gol la sfida tra il Leicester e il Wolverhampton di Patrick Cutrone: l'ex Milan è entrato al 76' senza incidere al debutto in Premier. Premier League, Aubameyang-gol: Arsenal ok Getty Images

NEWCASTLE-ARSENAL 0-1

Emery lascia fuori i nuovi arrivati come Pepè e Ceballos, insieme a chi non è ancora al meglio come Torreira, reduce dalla Copa America. Nel Newcastle invece subito in campo Joelinton, arrivato in estate dall’Hoffenheim per oltre 40 milioni di sterline che guida i bianconeri sotto una pioggia abbondante. Buoni ritmi ed equilibrio in campo, l’Arsenal gestisce il possesso senza però trovare le accelerazioni giuste in fase offensiva, il Newcastle prova ad alleggerire con folate offensive accompagnate dal boato del St James’ Park, come quando Shelvey fa rimbalzare il pallone da fuori area e calcia, trovando solo il palo esterno. Poco dopo è Joelinton a liberarsi in mezzo a molte gambe dell’Arsenal prima di calciare però centrale tra le braccia di Leno. Dall’altra parte invece sono Mkhitaryan e Aubameyang a farsi vedere in avanti: l’armeno scaglia alto con il sinistro da buona posizione, l’ex Dortmund addormenta il pallone e sempre con il sinistro trova un intervento non bello ma efficace di Dubravka che concede solo calcio d’angolo. Il Newcastle nel primo tempo è bravo a non concedere campo e spazio all’Arsenal, al 58’ però pallone perso in uscita e recuperato da Maitland-Niles che trova Aubameyang in area. Esterno destro per addomesticare il pallone e tocco morbido con lo stesso piede a scavalcare il portiere in uscita. Prima capriola in aria per festeggiare in campionato per il numero 14, 33 gol con questo in 50 presenze in Premier League, e Arsenal in vantaggio. Poco dopo è il momento degli esordi in campionato: per i Gunners entrano infatti Ceballos e Pepè, mentre Bruce manda in campo Saint-Maximin ed è proprio l’ex Nizza a creare l’unico tentativo verso la porta del Newcastle della ripresa, con Leno che blocca senza difficoltà sul primo palo. I 4 minuti di recupero scivolano via, l’ultimo pallone in area Gunners non crea ansie e l’Arsenal conquista subito tre punti importanti in trasferta, dopo aver avuto parecchie difficoltà nella scorsa stagione lontano dall’Emirates.

LEICESTER-WOLVERHAMPTON 0-0

Dopo quello di Kean con l’Everton arriva anche l’esordio di Cutrone in Premier League. L’ex Milan entra al 76’ nel Wolverhampton, ma non riesce a sbloccare la sfida contro le Foxes che termina così 0-0. Non mancano però le emozioni. Nel primo tempo pericolosi Ndidi e Boly da una parte e dall’altra, nella ripresa c’è un altro episodio da VAR: al 51’ Dendoncker segna sugli sviluppi di un angolo, la review evidenzia però un tocco di mano e così la rete non è valida. Vardy reclama per un rigore che però non viene concesso, nel finale ancora occasioni per Barnes e Raul Jimenez, Rui Patricio e Schmeichel sono pronti e non fanno cambiare il risultato finale.