Liverpool, Alisson rischia due mesi di stop per uno strappo al polpaccio

Prima tegola dell'anno in casa Liverpool: Alisson Becker si è infortunato all'esordio in campionato contro il Norwich e potrebbe stare fuori per due mesi. Un comunicato medico dei Reds non è ancora arrivato, ma il brasiliano è stato valutato subito dopo la partita e continuerà ad essere monitorato: probabile uno strappo al polpaccio, ma lo staff medico inglese procederà ad approfondimenti per scongiurare l'interesse - e la rottura - del tendine d'Achille: in quel caso la stagione di Alisson sarebbe già conclusa.

Liverpool, Alisson infortunato: salterà la Supercoppa Getty Images

