Argentina, Scaloni esclude ancora Soulé: esplode il malcontento tra i tifosi dell'Albiceleste e resta aperta l'ipotesi azzurra

Questa ennesima dimostrazione della scarsa considerazione che Scaloni sembra avere per Soulé potrebbe persino riaprire la pista di un suo approdo in azzurro. Spalletti aveva provato a convincerlo in occasione di Euro 2024 (Soulé ha il doppio passaporto) e la suggestione era stata ripresa anche dal suo agente durante la scorsa sosta. Il calciatore ha sempre dichiarato di sentirsi argentino al 100% e di non avere intenzione di accettare eventuali lusinghe provenienti dall'Italia, ma è chiaro che la delusione c'è. I Mondiali 2026 sembrano un miraggio e un suo eventuale ripensamento un'ipotesi forse non più così remota.