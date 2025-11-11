Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL CASO

Argentina, Scaloni esclude ancora Soulé: esplode il malcontento tra i tifosi dell'Albiceleste e resta aperta l'ipotesi azzurra

Il ct ha deciso di convocare Buendia al posto degli indisponibili Simeone e Alvarez per l'amichevole contro l'Angola, ancora rimandato il debutto del fantasista giallorosso

di Daniele Pezzini
11 Nov 2025 - 12:32

Ancora niente da fare per Matias Soulé: il fantasista della Roma è rimasto escluso dall'elenco dei convocati della nazionale argentina per l'amichevole in programma venerdì a Luanda contro l'Angola, nonostante alcune indisponibilità dell'ultimo minuto. Il nome del giallorosso non compariva nella lista diffusa dal ct Scaloni la scorsa settimana, ma in tanti si aspettavano che potesse rientrarvi dopo le defezioni di Julian Alvarez e Giuliano Simeone che, insieme a Nahuel Molina, hanno dovuto rinunciare alla trasferta africana per non aver completato in tempo il ciclo vaccinale per la febbre gialla.

Lunedì pomeriggio, invece, è arrivata la notizia che un solo nome sarebbe stato aggiunto all'elenco: quello di Emiliano Buendia, jolly offensivo classe 1996 dell'Aston Villa. Buendia è reduce da un'annata tutt'altro che esaltante in prestito al Leverkusen, ma in questo avvio di stagione ha accumulato 4 gol e 2 assist nelle prime 14 presenze con i Villains, numeri sostanzialmente identici a quelli di Soulé. La scelta ha comunque scatenato l'ira di tanti tifosi dell'Albiceleste, che in queste ore si stanno interrogando sui motivi di questa esclusione riversando il loro malcontento sui social della nazionale.

Questa ennesima dimostrazione della scarsa considerazione che Scaloni sembra avere per Soulé potrebbe persino riaprire la pista di un suo approdo in azzurro. Spalletti aveva provato a convincerlo in occasione di Euro 2024 (Soulé ha il doppio passaporto) e la suggestione era stata ripresa anche dal suo agente durante la scorsa sosta. Il calciatore ha sempre dichiarato di sentirsi argentino al 100% e di non avere intenzione di accettare eventuali lusinghe provenienti dall'Italia, ma è chiaro che la delusione c'è. I Mondiali 2026 sembrano un miraggio e un suo eventuale ripensamento un'ipotesi forse non più così remota.

soule
argentina
italia

Ultimi video

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

00:32
DICH SVEVA GEREVINI EPTATHLON DICH

Sveva Gerevini alle Atp Finals: "Sinner fenomeno, ma tifo Musetti"

00:16
DICH YASMINA AKRARI PALLAVOLO DICH

Yasmina Akrari: "Spero nel bis di Sinner"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS, SPALLETTI BENEDICE LA SOSTA 10/11 SRV

Juve, Spalletti "benedice" la sosta: Elkann lo carica

01:50
RULLO MILAN, UNA SOSTA DA TOP OK

Milan, una sosta "scudetto": Allegri ritrova Rabiot

02:08
SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

I più visti di Calcio Estero

MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Miami, Messi ancora decisivo: due gol e un assist che lo porta nella leggenda VIDEO

Pep fa 1000 panchine in City-Liverpool: "Non poteva esserci rivale migliore, mi manca Klopp"

Malore in panchina, Zizovic muore a 44 anni. I giocatori crollano in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
 Iniesta 28 mln
12:26
Perù, il nome di Iniesta in un caso di truffa aggravata
11:05
Seria A, Rocchi: "Nostro impegno per aumentare rendimento arbitri"
10:00
Nel Senese arbitro 15enne aggredito a calci e pugni da dirigente avversario
09:08
Gravina: "Arbitri custodi regole, ma non sono infallibili"