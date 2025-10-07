Roma, Soulé snobbato dall'Argentina. L'agente avverte: "Può giocare per l'Italia"

Due gol e tre assist nelle prime sei giornate di campionato e poco importa che sia entrato nella storia anche per avere sbagliato uno dei tre rigori contro il Lille in Europa League. L'inizio di stagione di Matias Soulé racconta di numeri importanti e un ruolo sempre più centrale nel progetto tattico di Gasperini. Una crescita che però non ha ancora portato alla tanto ambita chiamata dell'Argentina, un po' a sorpresa, tanto da riaccendere la miccia di un'idea già pensata da Spalletti nei mesi scorsi: la convocazione per la Nazionale italiana. Legalmente il trequartista della Roma è eleggibile non avendo ancora mai giocato con l'Albiceleste: "Tutto è possibile in questo momento" ha confermato l'agente del giocatore Martin Guastadisegno a LaRoma24.it.