Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL CASO

Lautaro viaggia, Julian riposa: Atletico-Inter può essere decisa dai... vaccini

Gli argentini dei Colchoneros lasciati a casa perché non hanno completato il ciclo vaccinale per giocare l’amichevole contro l'Angola. Il Toro va

10 Nov 2025 - 23:06

Tutto si sarebbe potuto pensare, ma che su Atletico-Inter, prossima sfida di Champions in programma per i nerazzurri, potessero avere peso dei vaccini proprio no. Oggi però questo scenario sta diventando sempre più concreto: gli argentini dell'Atletico Madrid (Julian Alvarez, Giuliano Simeone e Nahuel Molina) non potranno rispondere alla chiamata di Lionel Scaloni in quanto non hanno completato il ciclo di inoculazioni necessarie per andare a giocare in Angola dove l'Argentina, dietro lauto pagamento (si vocifera intorno ai 12 milioni), disputerà un'amichevole. Contrariamente ai colleghi Colchoneros, Lautaro Martinez si è sottoposto alle vaccinazioni necessari per entrare in Africa e ha regolarmente risposto alla convocazione. 

Inter, la classifica all-time dei bomber nerazzurri

1 di 10
© Getty Images | 10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite
© Getty Images | 10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite
© Getty Images | 10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite

© Getty Images | 10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite

© Getty Images | 10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite

Un vantaggio non da poco in vista del match in programma Metropolitano di Madrid il 23 novembre, soltanto pochi giorni dopo il rientro dei nazionali dalla sosta. E dunque per l'Inter questa storia bizzarra assume sempre di più i contorni della beffa: non solo perché Lautaro rientrerà a poche ore dal derby contro il Milan, snodo fondamentale della stagione, ma anche perché soltanto qualche giorno più tardi troverà un Atletico con Julian Alvarez e Giuliano, pedine chiave nell'11 di Simeone, riposati senza intercontinentali alle spalle. 

lautaro martinez
argentina
julian alvarez
giuliano simeone
atletico madird
atletico madrid-inter
champions league
vaccini

Ultimi video

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

00:32
DICH SVEVA GEREVINI EPTATHLON DICH

Sveva Gerevini alle Atp Finals: "Sinner fenomeno, ma tifo Musetti"

00:16
DICH YASMINA AKRARI PALLAVOLO DICH

Yasmina Akrari: "Spero nel bis di Sinner"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS, SPALLETTI BENEDICE LA SOSTA 10/11 SRV

Juve, Spalletti "benedice" la sosta: Elkann lo carica

01:50
RULLO MILAN, UNA SOSTA DA TOP OK

Milan, una sosta "scudetto": Allegri ritrova Rabiot

02:08
SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

I più visti di Inter

Pressing feroce, ritmo e testa: questa Inter fa paura. La mano di Chivu è totale

4) Lautaro Martinez: 161 gol in 349 partite

La classifica dei bomber nerazzurri: Lautaro aggancia Mazzola al quarto posto

Troppa Inter per la Lazio: Lautaro e Bonny chiudono il cerchio coi biancocelesti, nerazzurri in vetta alla sosta

Il nuovo San Siro vale 100 milioni in più all'anno per Inter e Milan

Bastoni, ladri in casa durante la Champions: rubati due Rolex e borse firmate

Contro la Lazio si chiude un cerchio: Chivu con la ThuLa per scacciare i fantasmi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Parma, Suzuki sarà operato giovedì. Si teme un lungo stop
23:26
Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: "Lasciato solo in mezzo ai problemi"
23:02
Salernitana, che paura per Villa: sviene dopo uno scontro di gioco, ambulanza in campo
22:16
Italia U21, Baldini: "La Polonia ha qualità ma sono fiducioso"
21:04
Real Madrid, Courtois si fa male: salta gli impegni con il Belgio