Lautaro viaggia, Julian riposa: Atletico-Inter può essere decisa dai... vaccini

Inter, la classifica all-time dei bomber nerazzurri
Gli argentini dei Colchoneros lasciati a casa perché non hanno completato il ciclo vaccinale per giocare l’amichevole contro l'Angola. Il Toro va
Tutto si sarebbe potuto pensare, ma che su Atletico-Inter, prossima sfida di Champions in programma per i nerazzurri, potessero avere peso dei vaccini proprio no. Oggi però questo scenario sta diventando sempre più concreto: gli argentini dell'Atletico Madrid (Julian Alvarez, Giuliano Simeone e Nahuel Molina) non potranno rispondere alla chiamata di Lionel Scaloni in quanto non hanno completato il ciclo di inoculazioni necessarie per andare a giocare in Angola dove l'Argentina, dietro lauto pagamento (si vocifera intorno ai 12 milioni), disputerà un'amichevole. Contrariamente ai colleghi Colchoneros, Lautaro Martinez si è sottoposto alle vaccinazioni necessari per entrare in Africa e ha regolarmente risposto alla convocazione.
Un vantaggio non da poco in vista del match in programma Metropolitano di Madrid il 23 novembre, soltanto pochi giorni dopo il rientro dei nazionali dalla sosta. E dunque per l'Inter questa storia bizzarra assume sempre di più i contorni della beffa: non solo perché Lautaro rientrerà a poche ore dal derby contro il Milan, snodo fondamentale della stagione, ma anche perché soltanto qualche giorno più tardi troverà un Atletico con Julian Alvarez e Giuliano, pedine chiave nell'11 di Simeone, riposati senza intercontinentali alle spalle.