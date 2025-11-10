Lautaro viaggia, Julian riposa: Atletico-Inter può essere decisa dai... vaccini

Tutto si sarebbe potuto pensare, ma che su Atletico-Inter, prossima sfida di Champions in programma per i nerazzurri, potessero avere peso dei vaccini proprio no. Oggi però questo scenario sta diventando sempre più concreto: gli argentini dell'Atletico Madrid (Julian Alvarez, Giuliano Simeone e Nahuel Molina) non potranno rispondere alla chiamata di Lionel Scaloni in quanto non hanno completato il ciclo di inoculazioni necessarie per andare a giocare in Angola dove l'Argentina, dietro lauto pagamento (si vocifera intorno ai 12 milioni), disputerà un'amichevole. Contrariamente ai colleghi Colchoneros, Lautaro Martinez si è sottoposto alle vaccinazioni necessari per entrare in Africa e ha regolarmente risposto alla convocazione.