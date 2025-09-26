Logo SportMediaset
LIVERPOOL

Slot: "Leoni starà fermo un anno, Chiesa in lista Champions al suo posto"

Il tecnico ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del difensore dopo il grave infortunio e sul futuro europeo dell'esterno offensivo

26 Set 2025 - 11:41
© IPA

© IPA

Dopo il grave problema al ginocchio di Giovanni Leoni, in casa Liverpool si guarda avanti. "La prima cosa è che Leoni non è in un buon momento, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno", ha detto il tecnico Slot alla vigilia del match col Crystal Palace ufficializzando i tempi di recupero stimati dal club per il recupero del difensore. Per l'ex Parma, dunque, la stagione è già finita e il suo rientro in campo è previsto per la stagione 2026/2027. 

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

"Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita... è molto difficile vedere il lato positivo - ha proseguito l'allenatore -. Non c'è mai un lato positivo, ma si cerca sempre di vedere il lato positivo, e cioè che è ancora così giovane, quindi ha ancora tanti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come quello".

Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Situazione che contemporaneamente al Liverpool apre però le porte dell'Europa a un altro italiano: Federico Chiesa. Dopo l'infortunio di Leoni, i Reds hanno infatti deciso di inserire in lista Champions l'esterno offensivo inizialmente rimasto fuori dall'elenco a sorpresa. "Si è vero", ha confermato Slot parlando del futuro dell'ex Juve e Fiorentina al Liverpool. 

