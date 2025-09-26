Slot: "Leoni starà fermo un anno, Chiesa in lista Champions al suo posto"

Dopo il grave problema al ginocchio di Giovanni Leoni, in casa Liverpool si guarda avanti. "La prima cosa è che Leoni non è in un buon momento, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno", ha detto il tecnico Slot alla vigilia del match col Crystal Palace ufficializzando i tempi di recupero stimati dal club per il recupero del difensore. Per l'ex Parma, dunque, la stagione è già finita e il suo rientro in campo è previsto per la stagione 2026/2027.