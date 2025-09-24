Liverpool in ansia per l'infortunio di Leoni, Slot: "Speriamo non sia grave"

Ekitike, che figura: segna, si toglie la maglia e viene espulso. Slot: "È stato stupido"
© IPA
© IPA
Il giovane centrale all'esordio con i Reds è uscito dolorante in barella. Il tecnico: "Sensazioni negative"
© IPA
In casa Liverpool continua a tenere banco la preoccupazione per le condizioni di Giovanni Leoni. L'esordio del difensore italiano con i Reds nel match di Coppa di Lega contro il Southampton è stato rovinato da un infortunio arrivato nei minuti finali. Il classe 2006 all'81' minuto è stato costretto a uscire in barella a causa di un atterraggio maldestro in seguito a un intervento per recuperare palla.
© IPA
© IPA
"Quando un giocatore si muove in quel modo, di solito non è un buon segno", ha detto l'allenatore del Liverpool Arne Slot nel post partita. Leoni, che è sembrato davvero dolorante, in queste ore si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso, tra cui una risonanza magnetica. "Normalmente le emozioni di un giocatore dicono molto", ha detto Slot. "Ho visto durante il fine settimana un giocatore dell'Eredivisie olandese uscire completamente in lacrime - Ruben van Bommel del PSV - e il giorno dopo si è rivelato nulla di che. Speriamo per il meglio."
Commenti (0)