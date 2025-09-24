Liverpool in ansia per l'infortunio di Leoni, Slot: "Speriamo non sia grave"

"Quando un giocatore si muove in quel modo, di solito non è un buon segno", ha detto l'allenatore del Liverpool Arne Slot nel post partita. Leoni, che è sembrato davvero dolorante, in queste ore si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso, tra cui una risonanza magnetica. "Normalmente le emozioni di un giocatore dicono molto", ha detto Slot. "Ho visto durante il fine settimana un giocatore dell'Eredivisie olandese uscire completamente in lacrime - Ruben van Bommel del PSV - e il giorno dopo si è rivelato nulla di che. Speriamo per il meglio."