Europa League: Dabanovic arbitra la Roma, Bologna a Pajac

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - E' il montenegrino Nikola Dabanovic l'arbitro designato dall'Uefa a dirigere Roma-Midtjylland, gara della quinta giornata di Europa League in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. Assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanović, quarto ufficiale Milos Boskovic; al var il portoghese Tiago Martins, avar il tedesco Soren Storks. Bologna-Salisburgo (domani al Dall'Ara, ore 21) è stata affidata al croato Igor Pajac: assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj, quarto uomo Zdenko Lovriv. Al var Ivan Bebek, avar l'inglese Michael Salisbury. (ANSA).