Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Il difensore del Liverpool dopo la rottura del crociato: "Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno dimostrato vicinanza"
© Getty Images
"Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile". Così Giovanni Leoni su Instagram dopo aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante il suo debutto con la maglia del Liverpool contro il Southampton. "Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico", ha aggiunto l'ex Parma.
Intanto, come paventato nelle ultime ore, è sempre più probabile che il posto in lista Uefa lasciato libero da Leoni possa essere preso da Federico Chiesa, inizialmente escluso dal tecnico dei Reds Arne Slot. Questo sarebbe possibile grazie a una novità introdotta quest'anno dalla Uefa: i calciatori che subiscono gravi infortuni (almeno 60 giorni di stop) possono essere sostituiti. E, dunque, il terribile infortunio di Leoni dovrebbe proprio permettere a Chiesa di trovare spazio in Champions.
Commenti (0)