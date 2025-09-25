Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

"Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile". Così Giovanni Leoni su Instagram dopo aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante il suo debutto con la maglia del Liverpool contro il Southampton. "Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico", ha aggiunto l'ex Parma.