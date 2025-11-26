Bufera in Norvegia, la Juve è ancora a Bodo: tanti voli cancellati, rientro a rischio

Non è ancora finita la trasferta della Juventus a Bodo, in Norvegia. Dopo avere conquistato tre punti fondamentali nel percorso in Champions League, Locatelli e compagni hanno pernottato nel piccolo comune vicino al circolo polare artico con il rientro in Italia previsto per la mattinata di oggi. Le condizioni meteorologiche però sono bruscamente peggiorate e la situazione all'aeroporto di Bodo è critica, con tanti voli cancellati a causa del ghiaccio in pista. Anche diversi tifosi bianconeri sono bloccati in Norvegia. Il decollo del charter della Juve era previsto intorno a mezzogiorno, ma la partenza è stata rimandata e probabilmente sarà alle 13:15.