Il Campobasso sul -2 in classifica: "Caduta accusa più grave"

"L'accusa più pesante è stata archiviata". Così il Campobasso Football Club commenta la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto al club 2 punti di penalizzazione e la squalifica per tre mesi dell'intero Cda. La società sottolinea come sia venuta meno la contestazione di dichiarazione non veritiera formulata dalla Procura federale nel deferimento iniziale, definendo la decisione "conferma della lealtà e della buona fede del club". Resta invece la sanzione per tardivo pagamento di una quota residuale di contributi Inps, "regolarmente rateizzati", fa sapere il Campobasso. La sentenza è appellabile. Il club attende ora la notifica delle motivazioni del provvedimento per le valutazioni successive.