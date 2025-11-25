Lotito: "Lazio non in vendita, non mi servono soldi. Vale 850 milioni"

Il presidente Claudio Lotito chiude riguardo alle voci su una possibile cessione della Lazio. Intervistato da Agenzia Dire nei corridoi di Palazzo Madama, il patron biancoceleste ha smentito categoricamente ogni ipotesi di vendita del club, allontanando anche i rumors su investitori esteri. Il presidente ha voluto chiarire la sua posizione senza mezzi termini: "Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre. Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".