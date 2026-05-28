Calafiori: "Porto l'Italia in finale di Champions. Tornare? Non ora, ma la Roma..."

Calafiori per il momento non pensa a un ritorno in Italia. "Non adesso. Uno dei motivi per cui sono venuto a giocare in Inghilterra è che pochi italiani hanno fatto carriera qui. Ma come si sta in Italia non si sta da nessuna parte. E lì ho dei conti in sospeso", ha detto. Il riferimento è alla Roma. "Certo. Ero piccolo, ho giocato pochissime partite. Mi piacerebbe tornare nella mia squadra del cuore".