Che notte per Mancini! Campione in Qatar ed elimina Inzaghi dalla Champions asiatica

La vittoria sull'ex compagno ai tempi della Lazio è arrivata dopo il 3-3 dei tempi regolamentari (Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo per i sauditi, Claudinho, Mujica e Roberto Firmino per i qatarioti), poi ai rigori decisivi gli errori di Benzema e Bouabre per dare luce verde a Mancini e i suoi ragazzi.