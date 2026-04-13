Che notte per Mancini! Campione in Qatar ed elimina Inzaghi dalla Champions asiatica
Roberto Mancini © afp
Notte da sogno per Roberto Mancini! Il tecnico italiano con il suo Al Sadd conquista il titolo di campione in Qatar (senza giocare in campionato) e poco dopo raggiunge anche i quarti di finale della Champions League asiatica (Afc) superando ai rigori l'Al Hilal di Simone Inzaghi.
La vittoria sull'ex compagno ai tempi della Lazio è arrivata dopo il 3-3 dei tempi regolamentari (Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo per i sauditi, Claudinho, Mujica e Roberto Firmino per i qatarioti), poi ai rigori decisivi gli errori di Benzema e Bouabre per dare luce verde a Mancini e i suoi ragazzi.
Pochi minuti prima della gara, la notizia della conquista del titolo domestico, grazie alla sconfitta dello Shamal, secondo, contro il Qatar Sc. La squadra di Mancini ha così potuto allungare a cinque punti sulla prima inseguitrice, rendendo inutile lo scontro diretto dell'ultima giornata e laureandosi campione con un turno d'anticipo.
Si tratta del 19esimo alloro nazionale (e terzo consecutivo, il sesto nelle ultime otto stagioni) per l'Al Sadd. Quindicesimo titolo della carriera per Mancini, che aveva già vinto il campionato in Italia (tre con l'Inter) e Inghilterra (nel 2012 con il Manchester City).
Nelle settimane in cui si parla tanto del futuro Ct della Nazionale, l'ultimo tecnico a sollevare un trofeo con gli azzurri - l'Europeo del 2021 - prova a candidarsi anche così a quella panchina lasciata 3 anni fa, con l'ennesimo successo all'estero e un segnale anche contro un altro italiano come Inzaghi.