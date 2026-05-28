Arsenal, la ricetta di Arteta per la sfida al Psg: "Innovare sempre, così vinceremo ancora"

"Il mio compito è che se qualcosa non è sufficiente per vincere, non posso accontentarmi. Il mio compito è trovare altri modi per vincere, innovare, trovare approcci diversi da quelli precedenti. Ed è quello che abbiamo fatto finora". A due giorni dalla finalissima di Champions League, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta guarda alla sfida con il Psg come all'altro grande appuntamento con la storia per il club inglese. Dopo il trionfo in Premier League i Gunners sognano ancora. "Qualcuno lassù ha allineato i pianeti per far sì che accadesse - dice l'allenatore spagnolo in una lunga intervista a Marca parlando della vittoria del campionato -. Negli anni passati ci siamo andati vicini, ma mancava qualcosa. L'atmosfera è stata diversa fin dall'inizio. Ero convinto che saremmo stati molto vicini. Non alla vittoria, perché quella dipende da molti fattori. Il mio compito è stato quello di convincerli a sentirsi i migliori. Ho dato loro energia e ho detto loro di divertirsi come mai prima d'ora".