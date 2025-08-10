Salah, attacco alla Uefa per il post sulla morte di Suleiman al-Obeid: "Dite come è morto, dove e perché"

L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha criticato la Uefa per aver reso omaggio al 'Pelè palestinese' Suleiman al-Obeid senza menzionare il fatto che il calciatore è stato ucciso, secondo la Federcalcio palestinese, da colpi d'arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. "Si può dire come è morto, dove e perché?", ha scritto sui social l'egiziano, che già nell'ottobre 2023 aveva sollecitato che aiuti umanitari potessero entrare a Gaza, implorando la fine dei "massacri" nel conflitto tra Israele e Hamas.