Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL CASO

Salah, attacco alla Uefa per il post sulla morte di Suleiman al-Obeid: "Dite come è morto, dove e perché"

L'omaggio al giocatore non basta all'egiziano del Liverpool

10 Ago 2025 - 13:14
© Getty Images

© Getty Images

L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha criticato la Uefa per aver reso omaggio al 'Pelè palestinese' Suleiman al-Obeid senza menzionare il fatto che il calciatore è stato ucciso, secondo la Federcalcio palestinese, da colpi d'arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. "Si può dire come è morto, dove e perché?", ha scritto sui social l'egiziano, che già nell'ottobre 2023 aveva sollecitato che aiuti umanitari potessero entrare a Gaza, implorando la fine dei "massacri" nel conflitto tra Israele e Hamas.

Suleiman al-Obeid, che ha giocato 24 partite internazionali con la nazionale palestinese e segnato più di 100 gol in carriera, aveva 41 anni ed era padre di cinque figli. Secondo la Federcalcio palestinese, sono finora 321 gli uccisi nella guerra scatenata dal sanguinoso attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Mohamed Salah, votato Giocatore della Stagione della Premier League per la seconda volta in carriera a maggio, dovrebbe essere convocato per la prima partita ufficiale della stagione, il Community Shield di domenica contro il Crystal Palace.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:33
Contro il Dortmund

Juve, esame Dortmund

01:38
Una certezza per l'Inter

Lautaro, una certezza per l'Inter

01:46
È De Bruyne-mania

Napoli, è De Bruyne-mania

01:40
MCH PSV-SPARTA ROTTERDAM 6-1 MCH

Eterno Perisic e il figlio di Van Bommel: il Psv ne segna sei

01:32
MCH BOCA-RACING CLUB 1-1 MCH

Il Boca Juniors pareggia col Racing Club: gli highlights dell'1-1

01:22
MCH PALERMO-MAN CITY 0-3 MCH

Il Manchester City vince con il Palermo: "cugini" battuti 3-0

01:43
MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

00:56
MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

02:22
MCH STOCCARDA-BOLOGNA 0-1 MCH

Il Bologna vince a Stoccarda: highlights

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

I più visti di Calcio Estero

MCH SAN LORENZO-VELEZ 1-0 MCH

Il San Lorenzo batte il Velez e vola in testa nel gruppo B

Il Real Madrid torna a vestire l'azzurro: ecco la terza maglia per la stagione 2025/26

L’altro Ricardo Carvalho: il primo brasiliano a giocare in Groenlandia

Icardi e il piccione a Barcellona: "Ne uccise uno al parco con la fionda e se lo mangiò"

Incidente Jota, la perizia conferma: Diogo alla guida e velocità oltre il limite consentito

Morte Jorge Costa, Mourinho in lacrime: "Parte della mia storia se n'é andata"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:38
Juve, Duhamel possibile sostituto di Calvo
12:33
Riedle: "Yildiz è straordinario, mi ricorda il primo Dybala"
11:32
Inter, Luis Henrique: "Voglio diventare un martello come Dumfries"
10:44
Napoli-Sorrento, le formazioni ufficiali: Lucca guida l'attacco di Conte
10:08
Atalanta, la formazione contro l'Opatija