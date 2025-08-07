Logo SportMediaset
Calcio

Morto in un raid a Gaza Suleiman Obeid, ex stella nazionale Palestina

07 Ago 2025 - 17:12

Suleiman Obeid, ex capitano della nazionale di calcio palestinese, uno dei più forti giocatori del suo paese, è stato ucciso a Gaza in un raid israeliano mentre stava cercando di raccogliere aiuti umanitari. Aveva 41 anni e si era ufficialmente ritirato nel 2023. Lo ha annunciato la Pfa, la federcalcio palestinese, in una nota. "Nel corso della sua lunga carriera, Obeid ha segnato più di 100 gol, diventando una delle stelle più brillanti del calcio palestinese", ha sottolineato la federazione. Soprannominato 'il Pelè della Palestina', Obeid ha vinto la Scarpa d'Oro del campionato della Striscia di Gaza per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Ha inoltre partecipato alla Challenge Cup asiatica del 2012 e alle qualificazioni Mondiali del 2014.

