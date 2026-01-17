Real Madrid, non c'è pace per Vinicius: il Bernabeu lo fischia, lui va via in lacrime

L'immagine del pomeriggio del Bernabeu e del momento che sta vivendo il Real Madrid sono le lacrime di Vinicius Jr. dopo la vittoria per 2-0 sul Levante. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro i rivali del Barcellona e, soprattutto, la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Albacete (formazione di Segunda Division), il clima in casa Blancos è tesissimo, i tifosi sono sul piede di guerra e si è capito fin dal momento della lettura delle formazioni, accompagnato da fischietti assordanti e fazzoletti bianchi sventolati sugli spalti.