Real Madrid, non c'è pace per Vinicius: il Bernabeu lo fischia, lui va via in lacrime

L'immagine del pomeriggio del Bernabeu e del momento che sta vivendo il Real Madrid sono le lacrime di Vinicius Jr. dopo la vittoria per 2-0 sul Levante. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro i rivali del Barcellona e, soprattutto, la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Albacete (formazione di Segunda Division), il clima in casa Blancos è tesissimo, i tifosi sono sul piede di guerra e si è capito fin dal momento della lettura delle formazioni, accompagnato da fischietti assordanti e fazzoletti bianchi sventolati sugli spalti.
Nel mirino dei tifosi del Real, delusi per la discutibile gestione dell’esonero di Xabi Alonso e per i risultati delle ultime settimane, ci sono soprattutto il presidente Florentino Perez, invitato dal pubblico a dimettersi, Jude Bellingham e Vinicius Junior, subissati da bordate di fischi a ogni tocco del pallone. Un atteggiamento che ha ferito soprattutto l'attaccante brasiliano, che dopo la quarta vittoria di fila in campionato è corso negli spogliatoi senza salutare i tifosi col resto dei compagni ed è stato pizzicato dalle telecamere, seduto sugli scalini del tunnel in lacrime con le mani in faccia, mentre Mbappè e il preparatore atletico Pintus cercavano di consolarlo.
L'immagine ha fatto subito il giro del web, così come i fischi per i loro giocatori dei tifosi Blancos, che hanno riservato applausi soltanto al giovane Gonzalo García, schierato titolare anche oggi da Arbeloa.