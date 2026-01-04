Dal paragone con Raul alla tripletta al Bernabeu: chi è Gonzalo Garcia, la stellina del Real Madrid

Un biglietto da visita Mondiale per un giovanissimo che veniva da un campionato da 25 gol con il Real Madrid Castilla (con Raul in panchina) e che aveva anche già esordito (e segnato dopo soli 8' esultando come CR7) in prima squadra in Coppa del Rey che sembrava l'inizio di una grande carriera, ma trovare spazio nell'attacco dei Blancos non è certo facile e in questa stagione il minutaggio è stato poco (solo 13 presenze), tanto che si era pensato di mandarlo in prestito a giocare nel mercato di gennaio.