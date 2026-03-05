Il Tottenham cade anche contro il Palace. Tudor ancora senza vittorie

Continua il periodo nero del Tottenham di Igor Tudor. Gli Spurs perdono 1-3 anche nel derby contro il Crystal Palace. Ora la situaizone di classifica è davvero preoccupante: i londinesi sono sedicesimi, a un punto dalla zona retrocessione. E nel prossima turno ci sarà uno scontro da vita o morte con il Nottingham Forest, 17esimo, a -1 dagli Spurs. L’ultima vittoria in Premier degli Spur risale al 28 dicembre, proprio contro il Crystal Palace. Da quel momento 11 partite senza successo. E ora anche la posizione di Tudor è a rischio: il croato, arrivato poche settimane fa sulla panchina dei londinesi, ha raccolto 3 sconfitte su tre partite giocate.