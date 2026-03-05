Jack Bonaventura annuncia il ritiro: "Non sento più il fuoco dentro"

Il classe '89 mette fine a una carriera in cui ha vestito maglie gloriose: da quella della Nazionale fino a quella rossonera: "Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto".