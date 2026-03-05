Jack Bonaventura annuncia il ritiro: "Non sento più il fuoco dentro"

05 Mar 2026 - 22:09
"Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo, ho preso questa decisione". Queste le parole affidate a un video condiviso sui social in cui Giacomo Bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio. 

Il classe '89 mette fine a una carriera in cui ha vestito maglie gloriose: da quella della Nazionale fino a quella rossonera: "Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto".

Poi il messaggio finale, la speranza di aver lasciato un ricordo nel cuore di tutti gli appassionati: "Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. La mia soddisfazione più grande? Giocare per la Nazionale, il sogno di ogni ragazzo".

