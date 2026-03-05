Gasperini: "Roma una sfida, l'ho scelta perché era la più difficile"

"Perché ho scelto la Roma? Perché ho avuto ancora voglia di mettermi in gioco e andare in quella che indicavano tutti come la piazza più difficile, dove il rischi erano più alti: Roma. Vado a Roma, perché se fai bene qui la gratificazione è più alta. Questa è stata la motivazione che mi ha mosso principalmente. Roma è una sfida e di sfide si vive", così Gian Piero Gasperini all'evento "Oltre la Medicina - Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore". Gasp ha risposto alle domande di alcuni studenti a cui ha voluto mandare un messaggio molto chiaro: "Non è vincente solo chi vince una coppa o alza un trofeo. Ho fatto l'esempio di Michael Jordan, che ha vinto 6 campionati in 15 anni, dicendo che negli altri 9 campionati si è preparato. Con le partite perse, gli esami, gli sono serviti per diventare più forte. Io adotto una frase, non mia, con i miei giocatori, non mia: "Noi non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo".