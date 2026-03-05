Gasperini: "Roma una sfida, l'ho scelta perché era la più difficile"

05 Mar 2026 - 20:48
GIAN PIERO GASPERINI © IPA

GIAN PIERO GASPERINI © IPA

"Perché ho scelto la Roma? Perché ho avuto ancora voglia di mettermi in gioco e andare in quella che indicavano tutti come la piazza più difficile, dove il rischi erano più alti: Roma. Vado a Roma, perché se fai bene qui la gratificazione è più alta. Questa è stata la motivazione che mi ha mosso principalmente. Roma è una sfida e di sfide si vive", così Gian Piero Gasperini all'evento "Oltre la Medicina - Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore". Gasp ha risposto alle domande di alcuni studenti a cui ha voluto mandare un messaggio molto chiaro: "Non è vincente solo chi vince una coppa o alza un trofeo. Ho fatto l'esempio di Michael Jordan, che ha vinto 6 campionati in 15 anni, dicendo che negli altri 9 campionati si è preparato. Con le partite perse, gli esami, gli sono serviti per diventare più forte. Io adotto una frase, non mia, con i miei giocatori, non mia: "Noi non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo". 

roma
gasperini

Ultimi video

00:55
"Ci giochiamo la vita!"

Cataldi: "Ci giochiamo la vita!"

01:16
DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

02:30
Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

02:01
Le parate più belle

Le parate più belle del weekend

01:38
Carrara, Rocchi aggredito

Carrara, Rocchi aggredito

01:34
Milan-Inter a Doveri

Milan-Inter a Doveri

01:16
La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

01:41
Simeone torna a Napoli

Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli

01:48
Il finale è d'oro

l finali d'oro di Conte

01:45
Conceicao, magia a Roma

Conceicao, a Roma una delle sue magie

02:12
Gatti centravanti?

Folle idea Juve: Gatti centravanti?

02:30
Domenica c'è Milan-Inter

Tre giorni al derby che vale tantissimo

02:37
Parla Samuele Ricci

Milan, Samuele Ricci: "Derby importantissimo"

01:37
Il Milan conta su di lui

Il Milan conta sul ritorno a tutto regime di Pulisic

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

00:55
"Ci giochiamo la vita!"

Cataldi: "Ci giochiamo la vita!"

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Jack Bonavntura annuncia il ritiro: "Non sento più il fuoco dentro"
21:14
Inter, Nainggolan rivela il vero motivo della rottura tra Spalletti e Icardi
GIAN PIERO GASPERINI
20:48
Gasperini: "Roma una sfida, l'ho scelta perché era la più difficile"
19:38
Serie B, Giudice Sportivo:14 squalificati per una giornata
19:13
Genoa: Baldanzi non ci sarà contro la Roma, in dubibo Norton-Cuffy e Otoa