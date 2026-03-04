Gullit durissimo: "Ho deciso di smettere di guardare calcio: è diventato spazzatura"

Ruud Gullit non apprezza la piega che sta prendendo il calcio moderno. Il fuoriclasse olandese si è espresso molto duramente sull'evoluzione dello sport che ha amato, tanto da dire di non volerlo più seguire: "Ho deciso di smettere di guardare calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita!". Poi l'ex Milan spiega meglio la sua posizione: "Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d'angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo".