Gullit durissimo: "Ho deciso di smettere di guardare calcio: è diventato spazzatura"
© afp
Ruud Gullit non apprezza la piega che sta prendendo il calcio moderno. Il fuoriclasse olandese si è espresso molto duramente sull'evoluzione dello sport che ha amato, tanto da dire di non volerlo più seguire: "Ho deciso di smettere di guardare calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita!". Poi l'ex Milan spiega meglio la sua posizione: "Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d'angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo".
Gullit vorrebbe un calcio più frizzante, con più dribbling e meno schemi da piazzati: "Sto aspettando giocatori che tornino a puntare i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca la gioia! Non mi diverto più a guardare il calcio. Tutti si limitano ad eseguire i loro compiti in campo. Dove sono i giocatori che dribblano? Dove sono i giocatori con gli attributi? Perché tutti passano? Passaggi, passaggi e ancora passaggi!"