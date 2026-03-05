Inter, Nainggolan rivela il vero motivo della rottura tra Spalletti e Icardi

Il centrocampista belga rivela qualche dettaglio sull'episodio che avrebbe portato alla rottura totale tra Spalletti e l'attaccante argentino: "C'era Lautaro che non giocava perché Icardi era capitano e simbolo dell'Inter, aveva fatto un sacco di gol. Però proprio perché era capitano Spalletti non accettò quando, secondo lui, finse un infortunio per non giocare i quarti di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Poi da lì a poco l'avventura di Icardi all'Inter è finita. Penso che quindi sia stato questo il motivo per cui Spalletti e Icardi non sono più andati d'accordo".