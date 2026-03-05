Inter, Nainggolan rivela il vero motivo della rottura tra Spalletti e Icardi

05 Mar 2026
La parentesi in nerazzurro non è stata sicuramente la più fortunata della sua carriera, ma Radja Nainggolan ha potuto vivere da vicino uno dei casi più clamorosi della storia dell'Inter: la rottura totale tra Mauro Icardi e Luciano Spalletti. 

Il Ninja, intervistato al podcast "Te ne intendi di calcio", parla così di quello che, ai tempi era il suo capitano: "Icardi era una persona molto chiusa. Faceva sì il capitano dell'Inter ma fuori dal campo non era molto presente con tutti. Per come lo conoscevo nello spogliatoio era un bravissimo ragazzo. Poi ovviamente ognuno a casa ha i suoi problemi, ma con me è stato sempre giusto e corretto". 

Il centrocampista belga rivela qualche dettaglio sull'episodio che avrebbe portato alla rottura totale tra Spalletti e l'attaccante argentino: "C'era Lautaro che non giocava perché Icardi era capitano e simbolo dell'Inter, aveva fatto un sacco di gol. Però proprio perché era capitano Spalletti non accettò quando, secondo lui, finse un infortunio per non giocare i quarti di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Poi da lì a poco l'avventura di Icardi all'Inter è finita. Penso che quindi sia stato questo il motivo per cui Spalletti e Icardi non sono più andati d'accordo". 

