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MOTOGP

Bezzecchi al Mugello con un casco dedicato a Zanardi

30 Mag 2026 - 11:41
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Per il Gran Premio d’Italia della MotoGP, Marco Bezzecchi ha deciso di indossare un casco dedicato ad Alex Zanardi, grande campione italiano e simbolo di resilienza riconosciuto a livello mondiale, non solo per le imprese sportive ma per i valori umani che ha saputo esprimere in tutta la sua vita. Il casco è una replica fedele di quello indossato da Zanardi nel 1996 quando, al Cavatappi di Laguna Seca, effettuò un sorpasso a Bryan Herta poi entrato nella storia del Motorsport. Scomparso lo scorso maggio all’età di 59 anni, Zanardi è stato un pilota automobilistico e campione paralimpico italiano. Dopo una brillante carriera in Formula 1 e la conquista di due titoli CART, nel 2001 fu coinvolto in un grave incidente che portò all’amputazione di entrambe le gambe. Nonostante la disabilità, riuscì a reinventarsi come atleta di paraciclismo (handbike), conquistando quattro medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, oltre a dodici titoli mondiali.

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