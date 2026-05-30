PROVE UFFICIALI

Pole e record per Bezzecchi al Mugello, tre Aprilia in prima fila

Exploit da primato del leader del Mondiale e della Casa veneta, secconda fila per le Ducati ufficiali

di Stefano Gatti
30 Mag 2026 - 12:12
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Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del Mondiale stacca uno straordinario tempo da un minuto, 43 secondi e 921 millesimi, aprendo una prima fila tutta Aprilia che ha al suo centro la RS-GP Trackhouse di Raul Fernandez (passato tra l'altro dal Q1!). Lo spagnolo si ferma a 224 millesimi dal poleman (andando lui pure sotto il vecchio record). Lato esterno invece per l'altro man in black Jorge Martin a 363 millesimi dal suo compagno di squadra. Due moto ufficiali (Ducati in questo caso) separate da una clienti anche in seconda fila. Sono le Desmosedici Lenovo di Marc Marquez (quarto a 373 millesimi) e Francesco Bagnaia (sesto a 561 millesimi), separate da quella Gresini di Fermin Aldeguer, autore del quinto tempo a 392 millsimi da Bezzecchi. Alle loro spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che aveva dominato prove libere 1 e prequalifica del venerdì, il rookie brasiliano Diogo Moreira (molto buono fin qui il suo weekend) e Franco Morbidelli con l'altra Ducati VR46, mentre Pedro Acosta (KTM Red Bull, promosso dal Q1), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Alex Rins con la Yamaha Monster Energy occupano la quarta linea.

Quinta fila per i primi tre piloti rimasti esclusi dal taglio del Q1: Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Brad Binder con la KTM factory e Joan Mir (Honda HRC). Sesta fila per l'altra Honda ufficiale di Luca Marini, per la Yamaha Pramac di Jack Miller e per quella factory di un delusissimo Fabio Quartararo. Dalla ottava prendono il via un Maverick Vinales ancora lontano dai suoi standard, Toprak Razgatlioglu con l'altra M1 Pramac e Michele Pirro con la Ducati Gresini solitamente portata in pista da Alex Marquez. Nona fila solitaria per Cal Crutchlow che al Mugello sostituisce l'altro infortunato di Barcellona Johann Zarco.

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