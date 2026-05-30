Pole e record per Bezzecchi al Mugello, tre Aprilia in prima fila

Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del Mondiale stacca uno straordinario tempo da un minuto, 43 secondi e 921 millesimi, aprendo una prima fila tutta Aprilia che ha al suo centro la RS-GP Trackhouse di Raul Fernandez (passato tra l'altro dal Q1!). Lo spagnolo si ferma a 224 millesimi dal poleman (andando lui pure sotto il vecchio record). Lato esterno invece per l'altro man in black Jorge Martin a 363 millesimi dal suo compagno di squadra. Due moto ufficiali (Ducati in questo caso) separate da una clienti anche in seconda fila. Sono le Desmosedici Lenovo di Marc Marquez (quarto a 373 millesimi) e Francesco Bagnaia (sesto a 561 millesimi), separate da quella Gresini di Fermin Aldeguer, autore del quinto tempo a 392 millsimi da Bezzecchi. Alle loro spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che aveva dominato prove libere 1 e prequalifica del venerdì, il rookie brasiliano Diogo Moreira (molto buono fin qui il suo weekend) e Franco Morbidelli con l'altra Ducati VR46, mentre Pedro Acosta (KTM Red Bull, promosso dal Q1), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Alex Rins con la Yamaha Monster Energy occupano la quarta linea.