Premier League: pari per City, Aston Villa e United. Chelsea ko

Prima di salutare il Bournemouth direzione Manchester City, Semenyo regala l’ultima gioia alle Cherries: 3-2 ai danni del Tottenham con rete del ghanese al 95’. Rossoneri in gol anche con Evanilson (22’) e Kroupi (36’), agli Spurs non bastano Tel (5’) e Palhinha (78’). Il Brentford stende 3-0 il Sunderland grazie alla doppietta di Igor Thiago (30’ e 65’) e al gol di Yarmolyuk (73’), pari 1-1 tra Everton e Wolverhampton (Mané al 69’ risponde al vantaggio dei Toffees con Keane al 17’, poi le espulsioni dello stesso Keane all’83’ e di Grealish al 90’ per proteste). Pazzo 4-3 tra Newcastle e Leeds, con i Magpies che ribaltano tutto con due reti nel recupero. I padroni di casa inseguono sempre: Barnes (36’) risponde ad Aaronson (32’), Joelinton (54’) riprende Calvert-Lewin (50’) e Bruno Guimaraes su rigore al 91’ riacciuffa la doppietta di Aaronson (79’). A tempo scaduto, al 102’, la doppietta di Barnes regala i tre punti a Tonali e compagni.