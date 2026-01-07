Premier League: pari per City, Aston Villa e United. Chelsea ko

Guardiola ripreso sull’1-1 dal Brighton, 0-0 per i Villans in casa del Crystal Palace: i Blues ko 2-1 sul campo del Fulhamdi Redazione
Nella 21a giornata di Premier League il Manchester City non va oltre l’1-1 in casa contro il Brighton. Haaland apre le marcature su rigore al 41’, pareggio di Mitoma al 60’. Non ne approfitta l’Aston Villa, che resta al secondo posto appaiato ai Citizens dopo lo 0-0 sul campo del Crystal Palace. Il Chelsea va ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham, che lo aggancia in classifica, mentre lo United (alla prima post Amorim) fa 2-2 col Burnley.
MANCHESTER CITY-BRIGHTON 1-1
Il Manchester City offre una chance all’Arsenal, solo 1-1 per Guardiola contro il Brighton. Nel primo tempo i padroni di casa spingono, stappando la partita al 41’: rigore conquistato da Doku e trasformato dal solito Haaland. Dopo l’intervallo i Seagulls hanno più energie, e al 60’ trovano il definitivo pareggio a firma di Mitoma. Nella mezzora finale i blu di Manchester ci provano, ma non riescono a tornare in vantaggio. Dopo questo 1-1 il Manchester City rimane al secondo posto insieme all’Aston Villa, con l’Arsenal che ha ora la possibilità di scappare via a +8. Tocca quota 29 il Brighton.
CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 0-0
L’Aston Villa non approfitta del pareggio del Manchester City, anche per i Villans solo 0-0 in casa del Crystal Palace. Già nel primo tempo gli ospiti ci provano, ma i rossoblù si difendono e tengono la porta inviolata fino all’intervallo. Dopo la pausa gli uomini di Emery aumentano ancor di più l’intensità, ma vanno solamente a pochi centimetri dal gol partita: all’84’ l’incornata di Watkins colpisce il palo. Anche l’Aston Villa, così come il City, sale a quota 43 punti, a -5 dall’Arsenal. Sale a 28 punti il Crystal Palace, in tredicesima posizione.
FULHAM-CHELSEA 2-1
Il Chelsea non ingrana post dimissioni di Maresca, Blues ko 2-1 a Craven Cottage contro il Fulham. Pronti via e nel primo tempo arriva l’episodio che complica la vita agli ospiti: fallo da ultimo uomo di Cucurella al 24’ e Blues in dieci uomini. I Cottagers provano subito a sfruttare l’uomo in più, ma per il vantaggio devono aspettare il 55’ con il solito Raul Jimenez. Nonostante l’uomo in meno il Chelsea riesce a pareggiare i conti con Delap al 72’, ma all’81’ Wilson riporta avanti i bianconeri con la rete del definitivo 2-1. Il Fulham sale a 31 punti, agganciando proprio il Chelsea al settimo posto in classifica.
BURNLEY-MANCHESTER UNITED 2-2
La prima del Manchester United senza Amorim finisce in pareggio, solo 2-2 in casa del Burnley. I padroni di casa passano in vantaggio al 13’ con la sfortunata autorete del giovane difensore Heaven, schierato da Fletcher. Nonostante il gol subito gli ospiti reagiscono e premono forte, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature. Nella ripresa si scatena Benjamin Sesko, che prima (50’) pareggia i conti su assist di Bruno Fernandes, poi (60’) completa la rimonta, innescato da Dorgu. La gioia dei Red Devils dura solamente sei minuti, perché Anthony al 66’ firma il definitivo 2-2. Tocca quota 32 punti lo United, Burnley penultimo a 13.
LE ALTRE PARTITE
Prima di salutare il Bournemouth direzione Manchester City, Semenyo regala l’ultima gioia alle Cherries: 3-2 ai danni del Tottenham con rete del ghanese al 95’. Rossoneri in gol anche con Evanilson (22’) e Kroupi (36’), agli Spurs non bastano Tel (5’) e Palhinha (78’). Il Brentford stende 3-0 il Sunderland grazie alla doppietta di Igor Thiago (30’ e 65’) e al gol di Yarmolyuk (73’), pari 1-1 tra Everton e Wolverhampton (Mané al 69’ risponde al vantaggio dei Toffees con Keane al 17’, poi le espulsioni dello stesso Keane all’83’ e di Grealish al 90’ per proteste). Pazzo 4-3 tra Newcastle e Leeds, con i Magpies che ribaltano tutto con due reti nel recupero. I padroni di casa inseguono sempre: Barnes (36’) risponde ad Aaronson (32’), Joelinton (54’) riprende Calvert-Lewin (50’) e Bruno Guimaraes su rigore al 91’ riacciuffa la doppietta di Aaronson (79’). A tempo scaduto, al 102’, la doppietta di Barnes regala i tre punti a Tonali e compagni.