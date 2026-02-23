Vanoli: "Abbiamo lo spirito di soffrire. Dedichiamo la vittoria ai tifosi"

23 Feb 2026 - 21:21

Al termine di Fiorentina-Pisa, l'allenatore dei viola Paolo Vanoli è intervenuto nella sala stampa del Franchi: "E' stata una vittoria cercata e importantissima, anche perché cogliamo dedicare il derby ai nostri tifosi che di gioie ne hanno avute poche. Loro ci hanno sempre sostenuti. Io ai ragazzi ho detto che i derby non si giocano, vanno vinti, e loro sono stati bravi a farlo. La differenza tra primo e secondo tempo è stato il fatto che con le due punte siamo stati pigri a velocizzare il gioco, nonostante ci fossero le giocate tanto quanto il primo. Sono cose che vanno imparate. Però adesso abbiamo lo spirito per soffrire. La difficoltà più grossa è stata cambiare l'obiettivo. Da uno talmente importante a trovarsi a uno disastroso. Ci vuole tempo per assimilare questo processo, perché la squadra è costruita per giocare e quando sei sotto non sempre ti fanno giocare. Ma nei ragazzi stanno dimostrando di avere una luce diversa, e non solo dai risultati. Stasera mi sono piaciuti gli ingressi. Per me si può giocare a 4, a 5... per me è l'atteggiamento che conta. Io ho vinto un campionato giocando a tre con Conte. Dipende come si interpreta la difesa a tre, se in fase offensiva o difensiva. Poi devi anche guardare gli interpreti. Quando ho cambiato l'ho fatto per fare ai ragazzi una scolta mentale. Ci sono dei momenti in cui devi cambiare qualcosa per dare attenzione ed è successo". 

