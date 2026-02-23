Hiljemark: "Primo tempo con tanta paura. In Serie A devi giocare con la testa leggera"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Dazn della partita del Franchi, persa dai suoi contro la Fiorentina: "Ho visto una squadra nel primo tempo che ha giocato con tante paure e per questo sono molto arrabbiato per i primi 45 minuti. Il secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo iniziato a giocare calcio, in fase difensiva siamo stati un po’ più compatti, a proteggere le situazioni molto meglio e anche con la palla siamo cresciuti tanto. Secondo me la cosa che conta nel calcio è fare gol nelle situazioni che capitano. Dopo la partita contro il Milan, ho visto una squadra che vuole giocare e ho pensato che oggi saremmo arrivati per fare una partita vera, ma noi abbiamo giocato solo 45 minuti. Secondo me il secondo tempo è molto meglio del primo e abbiamo fatto una bella transizione dal primo tempo al secondo. Sicuro che ci sono tante cose su cui pensare, ma il sistema è solo una di queste".