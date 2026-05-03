Inter campione: "Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi"

"Per noi la vittoria non è solo arrivare primi, ma è in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi": è parte del testo del video emozionale pubblicato dall'Inter per celebrare la vittoria dello scudetto. "È trascinare tutti, dentro e fuori dal campo. È non fermarsi mai neanche per un instante. Nè di testa, nè di gambe, la vittoria è nella voglia di chi è arrivato da poco, e in quella di chi ha scelto di esserci sempre. Nel sogno di bambino che diventa grande indossando i nostri colori, e negli sguardi, nella voce e nelle parole di chi ha sempre creduto in noi. In tutti questi momenti, in tutte queste scelte che abbiamo vinto. Perché vincere non è solo alzare un trofeo. È tutto quello che fai per raggiungerlo. Ecco perché abbiamo vinto ma non oggi", il messaggio social del club.