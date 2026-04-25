LE PAGELLE

Le pagelle di Bologna-Roma: Malen è il solito mattatore, El Aynaoui gli dà una grossa mano a differenza di uno spento Soulè

Positivo il ritorno tra i titolari di Wesley che entra nelle azioni dei due gol, nel Bologna l'unico davvero pericoloso è Orsolini

di Enzo Palladini
25 Apr 2026 - 19:56
© Getty Images

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ROMA 

Svilar 6,5 - Il primo intervento ha un discreto coefficiente di difficoltà, di piede su un destro di Orsolini. Unico pericolo del primo tempo. 

Mancini 6,5 - Attentissimo e subito puntuale nelle chiusure, sia sull'avversario più presente in zona (Rowe) sia su Castro quando Ndicka ne perde le tracce. Dopo un'ora si sposta a destra dove incrocia un Orsolini in crescita. 

Ndicka 6 - Non semplice il compito di marcare Castro, che oltre alle innegabili doti tecniche ci mette anche qualche trucchetto da attaccante sgamato. Però alla fine ha ragione lui con le buone o con le cattive, Castro non rientra dopo l'intervallo. 

Hermoso 6 - Quando sta vicino a Orsolini lo limita con la sua esperienza, poi abbastanza spesso va a cercare gloria nella metà campo avversaria. 

Dal 15' st Ghilardi 6 - Ha la sfortuna di entrare nel momento di massimo sforzo del Bologna e questo lo costringe a soffrire non poco, ma alla fine sbroglia due situazioni pericolose. 

Celik 6 - La generosità ne fa da sempre un giocatore apprezzato sia dai giocatori che dalla gente e anche in questo caso caratterizza la sua partita. 

Dal 1' st Rensch 5,5 - A destra, nella sua posizione naturale, fa più fatica del solito, anche di quando gioca a sinistra. 

Cristante 6,5 - Equlibratore sempre fondamentale per la squadra, chiunque sia il compagno di reparto. Preziosissimo anche in alcune pregevoli chiusure difensive. 

El Aynaoui 7 - Convincente fin dai primi minuti, preciso negli inserimenti, illuminante con l'assist che mette Malen in condizione di realizzare l'1-0. Poi l'olandese gli restituisce il favore ed ecco il tocco puntuale del marocchino per il 2-0 in chiusura di primo tempo. 

Wesley 6,5 - Graditissimo ritorno quello del brasiliano, subito attivissimo sulla fascia sinistra (non la sua preferita) e subito protagonista con il recupero palla che porta all'1-0 di Malen. C'è la sua firma anche in avvio dell'azione che porta al 2-0 di El Aynaoui. 

Soulè 5 - Innesta solo le marce basse, come se avesse paura di accelerare. Cerca scarichi facili più che giocate potenzialmente decisive. Ancora in palese ritardo di condizione. 

Dal 15' st Robinio Vaz 6 - Il suo solito spezzone giocato con entusiasmo e con qualche giocata che aggiunge qualità alla partita. 

Pisilli 6 - Da trequartista è sempre un po' meno efficace rispetto a quando può spaziare in mezzo al campo con il riferimento di Cristante. Però ci mette quello che ha e questo è sempre positivo. 

Dal 49' st Ziolkowski sv.

Malen 7,5 - C'è il rischio di diventare ripetitivi quando si giudica questo straordinario attaccante, valore aggiunto per la Roma fin dalla prima apparizione. Stavolta gli bastano sei minuti e spiccioli per sbloccare il risultato con un tocco di piatto alla sua maniera. In chisura di primo tempo crede una palla che sembrava morta e regala l'assist per il 2-0 di El Aynaoui. Ogni pallone toccato diventa un'occasione. 

Dal 31' st Dybala sv. 

Allenatore Gasperini 6,5 - Nella settimana delle polemiche, si concentra sulla partita e porta a casa un risultato utile per mantenere viva un po' di speranza Champions. 

BOLOGNA 

Ravaglia 6; Helland 6 (31' st Vitik sv), Lucumi 5, Heggem 5,5; Joao Mario 5 (20' st De Silvestri 6), Freuler 5,5, Ferguson 6, Miranda 5 (1' st Zortea 6); Orsolini 6,5 (31' st Cambiaghi sv), Rowe 6; Castro 5,5 (1' st Odgaard 6). Allenatore Italiano 5. 

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