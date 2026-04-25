Guardiola evita qualsiasi discorso sul futuro e sull’ipotesi Italia: "Vivo alla giornata"

Non è catenaccio (sarebbe assurdo da parte sua), è che proprio non lo sa. O meglio, è talmente concentrato a chiudere bene questa stagione che non ci sta proprio pensando. Ha un'occasione pazzesca dopo che, un anno fa, sembrava tutto finito. Ha vinto la Coppa di Lega, può vincere l'F.A. e pure un campionato che sembrava perso. E sarebbe il settimo in dieci anni. Qualcosa di assurdo in una Lega come la Premier. Almeno con lui non si potrà usare la frase di chi odia chi cerca di dare un gioco alle sue squadre: "Sì, ma cosa ha vinto?".