Serie A, Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui trascinano i giallorossi, torna Dybala

Poche ore dopo aver terminato in modo burrascoso il rapporto lavorativo con l’ormai ex senior advisor Claudio Ranieri, la Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano nella 34ª giornata di Serie A e prova così a ritrovare un po’ di serenità in un finale di stagione in cui può ancora giocarsi importanti piazzamenti europei. Al Dall’Ara è il solito Malen a spezzare gli equilibri già al 7’ in campo aperto, dopo un grande recupero palla di Wesley e il supporto decisivo di El Aynaoui. Sempre l’olandese spreca poi la chance per il raddoppio al 26’, mentre Svilar nega il pari a Orsolini alla mezz’ora. A fare 2-0 ci pensa allora El Aynaoui nel recupero del primo tempo: Malen contraccambia il favore dell’assist e il marocchino buca nuovamente Ravaglia al 46’.