Serie A, Bologna-Roma 0-2: Malen ed El Aynaoui trascinano i giallorossi, torna Dybala

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Gasperini ritrova il quinto posto, in attesa di Genoa-Como. La Joya rimette piede in campo dopo tre mesi
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Poche ore dopo aver terminato in modo burrascoso il rapporto lavorativo con l’ormai ex senior advisor Claudio Ranieri, la Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano nella 34ª giornata di Serie A e prova così a ritrovare un po’ di serenità in un finale di stagione in cui può ancora giocarsi importanti piazzamenti europei. Al Dall’Ara è il solito Malen a spezzare gli equilibri già al 7’ in campo aperto, dopo un grande recupero palla di Wesley e il supporto decisivo di El Aynaoui. Sempre l’olandese spreca poi la chance per il raddoppio al 26’, mentre Svilar nega il pari a Orsolini alla mezz’ora. A fare 2-0 ci pensa allora El Aynaoui nel recupero del primo tempo: Malen contraccambia il favore dell’assist e il marocchino buca nuovamente Ravaglia al 46’.
Orsolini colpisce invece, con il suo delizioso mancino, una traversa clamorosa al 60’, con i felsinei che perdono poi Joao Mario per infortunio pochi minuti più tardi. A un quarto d’ora dal termine si rivede quindi in campo Paulo Dybala, out dal 25 gennaio scorso e reduce dall'intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro. L’argentino si gode così direttamente dal terreno di gioco il triplice fischio che ufficializza il ritorno al successo della Roma, coi giallorossi che salgono al 61 punti. Gasperini ritrova, dunque, il quinto posto, in attesa di Genoa-Como di domenica pomeriggio: è pure -2 dalla Juventus, impegnata domani sera a San Siro contro il Milan. Fermo a 48 punti resta invece il Bologna, al secondo ko consecutivo in campionato.
IL TABELLINO
BOLOGNA-ROMA 0-2
Bologna (3-4-3): Ravaglia; Helland (77’ Vitik), Heggem, Lucumi; Joao Mario (66’ De Silvestri), Freuler, Ferguson, Miranda (46’ Zortea); Orsolini (76’ Cambiaghi), Castro (46’ Odgaard), Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Castaldo. Allenatore: Italiano
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61’ Ghilardi); Celik (46’ Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61’ Vaz), Pisilli (94' Ziolkowski); Malen (76’ Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 7’ Malen, 45’+1’ El Aynaoui
Ammoniti: Hermoso (R), Rensch (R), El Aynaoui (R)
LE STATISTICHE
Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente un giocatore approdato in Serie A nella sessione di mercato invernale ha segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: 11 gol (come Maxi López col Catania nel 2009/10), meno solo di Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12).
- Donyell Malen ha segnato 11 reti in 14 match in Serie A, solo un giocatore della Roma ha realizzato più gol nelle sue prime 14 presenze nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Batistuta (13).
- La Roma non vinceva in trasferta dallo scorso 18 gennaio contro il Torino in campionato, da allora aveva disputato sette match fuori casa tra tutte le competizioni registrando tre pareggi e quattro sconfitte.
- Il Bologna ha perso tre match di fila senza segnare alcun gol considerando tutte le competizioni per la prima volta dall’aprile-maggio 2011 (quattro in quel caso).
- Donyell Malen è uno degli unici tre giocatori ad aver segnato almeno cinque gol sia in match casalinghi che in trasferta nell'anno solare 2026 nei Big-5 campionati europei, insieme a Harry Kane e Igor Thiago.
- Donyell Malen ha sia segnato che fornito assist in un match nei Big-5 campionati europei per la prima volta dal 13 maggio 2023 in Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach.
- La Roma ha segnato con 17 giocatori diversi in questo campionato e solo due volte nella sua storia ha registrato più marcatori diversi in una singola stagione di Serie A: 19 nel 2015/16 e 18 nel 2019/20.
- Neil El Aynaoui è il terzo giocatore marocchino a segnare con la maglia della Roma in Serie A, dopo Houssine Kharja (una rete) e Medhi Benatia (cinque gol).
- Neil El Aynaoui ha sia segnato che fornito un assist in un match per la prima volta tra Serie A e Ligue 1.
- Riccardo Orsolini è il giocatore che ha colpito più legni in questa stagione nei Big-5 campionati europei: otto; l'intera squadra della Roma ne ha colpiti sette nella Serie A 2025/26.
- Riccardo Orsolini ha colpito ben otto legni in questo campionato, da quando il dato è disponibile (dal 2004/05) solo tre giocatori ne hanno contati di più in una stagione di Serie A: Ciro Immobile nel 2018/19, Franco Vázquez nel 2014/15 e Alessandro Rosina nel 2006/07 (tutti a quota nove).
- Per la prima volta in 224 partite da allenatore in Serie A, Vincenzo Italiano ha schierato dall'inizio una formazione con la difesa a 3.
- Lorenzo De Silvestri ha eguagliato Franco Causio (entrambi 460) in 31ª posizione tra i giocatori con più presenze in Serie A.