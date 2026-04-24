Portogallo: assolto dopo 10 anni il Benfica calcio in un processo per fondi neri

L'attuale presidente del Benfica, l'ex calciatore Rui Costa, si è detto molto soddisfatto dell'esito della vicenda. "Questa è una vittoria per il Benfica, prima di tutto", ha dichiarato. "Sono stati dieci anni di un processo che si conclude con l'esito che desideravamo e speravamo. Nello sport, ne va molto di più della semplice immagine pubblica".



Soddisfatto anche Luís Filipe Vieira, che nel 2021 si è dovuto dimettere dalla presidenza del club dopo la detenzione avvenuta nell'ambito di un'altra inchiesta, "Operazione cartellino rosso", in cui è indagato per operazioni immobiliari sospette e movimenti finanziari relativi ad acquisti e cessioni di oltre 50 calciatori, avvenuti tra il 2012 e il 2020.