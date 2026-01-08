Tottenham, gaffe virale per Frank: beve dalla tazza dell'Arsenal e scoppia il caos

L'immagine del tecnico danese con il simbolo dell'Arsenal tra le mani ha fatto il giro del web in pochi minuti, scatenando l'ironia degli avversari e l'indignazione dei propri sostenitori. Nel post-gara, un visibilmente seccato Frank ha dovuto chiarire l'equivoco per spegnere le polemiche: il bicchiere era semplicemente rimasto nello spogliatoio ospite del Vitality Stadium dalla recente partita giocata dall'Arsenal sul campo del Bournemouth.