tottenham

Tottenham, gaffe virale per Frank: beve dalla tazza dell'Arsenal e scoppia il caos

Gaffe di Thomas Frank durante Bournemouth-Tottenham: beve da un bicchiere marchiato Arsenal

08 Gen 2026 - 09:35
A volte un logo pesa più di tre gol subiti. Il ko contro il Bournemouth (3-2) è passato quasi in secondo piano in casa Tottenham, oscurato da un "incidente diplomatico" consumatosi a bordo campo che ha mandato su tutte le furie la tifoseria degli Spurs. Thomas Frank è finito nella bufera social per aver bevuto da un bicchiere marchiato con lo stemma dell'Arsenal.

L'immagine del tecnico danese con il simbolo dell'Arsenal tra le mani ha fatto il giro del web in pochi minuti, scatenando l'ironia degli avversari e l'indignazione dei propri sostenitori. Nel post-gara, un visibilmente seccato Frank ha dovuto chiarire l'equivoco per spegnere le polemiche: il bicchiere era semplicemente rimasto nello spogliatoio ospite del Vitality Stadium dalla recente partita giocata dall'Arsenal sul campo del Bournemouth.

"Sarebbe stupido farlo apposta, non me ne sono nemmeno accorto", ha tagliato corto l'allenatore, derubricando l'accaduto a una pura casualità legata al suo rito del caffè pre-match.

