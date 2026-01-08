Haaland, incontro con Khabib e 150esimo gol. Ma Guardiola si ferma ancora

Erling Haaland è una macchina da gol. Non è una novità, ma il rigore segnato contro il Brighton ha permesso all'attaccante norvegese di toccare un altro record incredibile: è il più giovane di sempre, in maglia Manchester City, a raggiungere quota 150 reti. Ci è riuscito in appena 173 presenze, dopo che poche settimane fa aveva fatto cifra tonda in Premier League: 100 gol in 111 partite nel campionato inglese, di cui è già stato due volte capocannoniere in tre anni dal suo arrivo.