Millet Tour du Rutor Extreme: due giorni a tutta adrenalina per la finale di LaGrande Course

Campagna iscrizioni al via lunedì 12 gennaio per Millet Tour du Rutor Extrême. Valevole come finale del circuito La Grande Course 2026, la superclassica valdostana è pronta a regalare forti emozioni agli amanti dello skialp race e classic, quello fatto di lunghe salite ricche di dietrofront, creste aeree e tecniche discese in fuoripista. Dopo Altitoy (fine gennaio) e Transcavallo (fine febbraio), a decretare vincitori e finisher del prestigioso circuito che racchiude alcune delle grandi classiche dell’arco alpino e della Cordigliera Pirenaica saranno le montagne della Valgrisenche e il Ghiacciaio del Rutor.