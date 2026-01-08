Premier League: il Liverpool ferma sullo 0-0 l'Arsenal, Arteta non scappa

I Gunners sprecano la chance di portarsi a +8 sul Man City e sull'Aston Villa, l'assedio non porta i tre punti
La 21a giornata della Premier League si chiude con il match più atteso, che non ha un vincitore. L'Arsenal attacca a tutto campo e mette alle corde il Liverpool per novanta minuti, ma non riesce a sbloccarla: è solo 0-0 all'Emirates, che assiste a un'altra prova negativa di Gyokeres. Arteta resta in vetta e sale a 49 punti, allungando "solo" a +6 sul City e sull'Aston Villa. Il Liverpool invece è quarto, ma la classifica è cortissima.
L'Arsenal non scappa, il Liverpool non consolida un quarto posto decisamente fragile. Non c'è un vincitore nel big match della Premier League, e la sfida più attesa si chiude clamorosamente sullo 0-0. Sin dal via i Gunners giocano con un baricentro altissimo e dei ritmi forsennati, mettendo sotto pressione i rivali. Timoroso di perdere la partita, il Liverpool si arrocca così in difesa e non disdegna una partita da "piccola", difendendo il risultato e cercando di contenere i rivali. Il blocco difensivo guidato da van Dijk regge, con un sontuoso Bradley, e latitano le reali occasioni per i londinesi. Saka e Timber ci provano concretamente, e così anche Trossard, ma la mira non è quella giusta. Alisson si sporca i guantoni una sola volta nel primo tempo, su Rice, mentre il Liverpool non tira mai in porta e non lo farà per tutta la partita.