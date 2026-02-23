Serie A, Bologna-Udinese 1-0: Bernardeschi decide su rigore, rossoblù all’ottavo posto

© ansa
Il numero 10 dei felsinei si dimostra glaciale dal dischetto: Italiano supera così Sassuolo e Lazio in classifica
Il Monday Night della 26ª giornata di Serie A si traduce nel successo del Bologna sull’Udinese. I rossoblù vincono 1-0 al Dall’Ara, dove Runjaic è costretto a rinunciare a Solet già all’10’: il francese accusa un problema fisico e deve lasciare il campo. Il primo tempo non regala grosse emozioni, con il primo tiro in porta che arriva infatti solo al 35’: Pobega ci prova da fuori area, ma Okoye blocca senza problemi. Sempre il portiere friulano ferma poi la conclusione di Castro, con la frazione che si esaurisce a reti bianche. I rossoblù provano, allora, a crescere nella ripresa e al 54’ hanno una doppia clamorosa chance per sbloccare il risultato: Orsolini manca però completamente il pallone a tu per tu con Okoye, mentre Zemura salva sulla linea di porta con un favoloso intervento la conclusione a botta sicura di Rowe. L’episodio che decide il match si registra quindi al 75’: Karlstrom commette un fallo da rigore su Castro (decisivo l’intervento del Var) e Bernardeschi fa 1-0 dal dischetto. I felsinei hanno poi l’occasione per raddoppiare quattro minuti più tardi, ma Okoye è bravo ad assorbire il taglio di Miranda e a costringerlo a portarsi la palla sul fondo. Zaniolo spaventa invece Skorupski con un tiro che trova però solo l’esterno della rete, prima di essere murato pure da Lucumì in pieno recupero. Il Bologna vince, dunque, 1-0 e torna così a festeggiare un successo davanti al proprio pubblico dopo quasi quattro mesi: la squadra di Italiano sale a 36 punti, superando Sassuolo e Lazio e portandosi all’ottavo posto. Fermo in undicesima posizione rimane invece l’Udinese: il terzo ko di fila tiene i bianconeri a 32 punti.
IL TABELLINO
BOLOGNA-UDINESE 1-0
Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumì 6,5, Miranda 5,5 (37’ st Zortea sv); Sohm 6, Freuler 6, Pobega 6 (11’ st Moro 6); Orsolini 5 (11’ st Bernardeschi 7), Castro 6,5 (40’ st Dallinga sv), Rowe 6 (11’ st Cambiaghi 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Ferguson, Odgaard, De Silvestri. All.: Italiano.
Udinese (3-5-2): Okoye 6; Solet sv (10’ Bertola 6), Kabasele 5,5 (35’ st Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Piotrowski 6, Karlstrom 5 (35’ st Zarraga sv), Atta 6, Zemura 7; Zaniolo 5,5, Buksa 5,5 (26’ st Ekkelenkamp 6). A disposizione: Nunziante, Padelli, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller. All.: Runjaic.
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 30’ st rig. Bernardeschi
Ammoniti: Buksa (U), Miranda (B)
LE STATISTICHE OPTA DI BOLOGNA-UDINESE
Il Bologna ha vinto una partita casalinga di Serie A a distanza di 106 giorni dall'ultima, datata 9 novembre 2025 (2-0 contro il Napoli), interrompendo così una striscia di sette incontri consecutivi senza successi al Dall’Ara nel massimo campionato (1N, 6P).
Federico Bernardeschi ha segnato cinque gol in questa stagione in tutte le competizioni e solo due volte ha fatto meglio in carriera in una singola annata con un club di Serie A tra campionato e coppe (sei con la Fiorentina nel 2015/16 e 14 sempre con la Fiorentina nel 2016/17).
Contro nessuna squadra Federico Bernardeschi ha segnato più gol in Serie A rispetto che contro Udinese (quattro, come contro il Cagliari).
Entrambi I gol realizzati in questo campionato di Serie A da Federico Bernardeschi sono arrivati da subentrato: il numero 10 del Bologna non ha mai realizzato più reti in uscita dalla panchina in un singolo massimo torneo (due anche con la Juventus nel 2018/19).
L'Udinese ha perso tre partite di fila in Serie A per la prima volta dalle ultime tre giornate dello scorso campionato (contro Monza, Juventus e Fiorentina in quel caso).
Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in una partita di Serie A per la prima volta dal 25 novembre scorso (3-0 proprio contro l’Udinese), interrompendo una striscia di 13 incontri consecutivi senza alcun clean sheet nella competizione.
Il Bologna ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04; inoltre, ci è riuscito senza subire gol solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 1951/52.
Il Bologna ha vinto due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso, con l’ultima della serie proprio contro l’Udinese).
L’Udinese ha perso almeno 12 delle prime 26 partite disputate in un campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2019/20 (12 anche in quel caso).
Il Bologna ha tenuto la porta inviolata per almeno tre gare di fila contro l’Udinese solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo compreso tra febbraio 2002 e settembre 2003 (quattro in quel caso).