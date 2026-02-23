Serie A, Bologna-Udinese 1-0: Bernardeschi decide su rigore, rossoblù all’ottavo posto

Il Monday Night della 26ª giornata di Serie A si traduce nel successo del Bologna sull’Udinese. I rossoblù vincono 1-0 al Dall’Ara, dove Runjaic è costretto a rinunciare a Solet già all’10’: il francese accusa un problema fisico e deve lasciare il campo. Il primo tempo non regala grosse emozioni, con il primo tiro in porta che arriva infatti solo al 35’: Pobega ci prova da fuori area, ma Okoye blocca senza problemi. Sempre il portiere friulano ferma poi la conclusione di Castro, con la frazione che si esaurisce a reti bianche. I rossoblù provano, allora, a crescere nella ripresa e al 54’ hanno una doppia clamorosa chance per sbloccare il risultato: Orsolini manca però completamente il pallone a tu per tu con Okoye, mentre Zemura salva sulla linea di porta con un favoloso intervento la conclusione a botta sicura di Rowe. L’episodio che decide il match si registra quindi al 75’: Karlstrom commette un fallo da rigore su Castro (decisivo l’intervento del Var) e Bernardeschi fa 1-0 dal dischetto. I felsinei hanno poi l’occasione per raddoppiare quattro minuti più tardi, ma Okoye è bravo ad assorbire il taglio di Miranda e a costringerlo a portarsi la palla sul fondo. Zaniolo spaventa invece Skorupski con un tiro che trova però solo l’esterno della rete, prima di essere murato pure da Lucumì in pieno recupero. Il Bologna vince, dunque, 1-0 e torna così a festeggiare un successo davanti al proprio pubblico dopo quasi quattro mesi: la squadra di Italiano sale a 36 punti, superando Sassuolo e Lazio e portandosi all’ottavo posto. Fermo in undicesima posizione rimane invece l’Udinese: il terzo ko di fila tiene i bianconeri a 32 punti.