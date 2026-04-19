Donnarumma "come Radu": la clamorosa papera di Gigio che può decidere la Premier

Anche i migliori sbagliano. E anche nei momenti peggiori. È quello che è successo oggi a Gigio Donnarumma nei primi minuti dello spareggio per il titolo della Premier League contro l’Arsenal. Poco dopo il vantaggio Manchester City firmato Cherki infatti, l’ex portiere del Psg è stato protagonista di una papera clamorosa sugli sviluppi di un fallo laterale in favore dei Citizens e con un goffo rinvio ha permesso ad Havertz di segnare l’1-1 da due passi. Un errore, clamoroso, che a molti sui social ha ricordato quello commesso da Radu al Dall’Ara in Bologna-Inter di qualche anno fa.