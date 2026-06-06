Udinese, Ekkelenkamp nel mirino di Genoa e Fiorentina

06 Giu 2026 - 14:47
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© italyphotopress

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L'Udinese rischia di dover fare i conti con gli assalti a Jurgen Ekkelenkamp nel corso della sessione estiva di mercato. Complici i numeri e le prestazioni messe in campo in questa stagione, il centrocampista è finito nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui Genoa e Fiorentina. I friulani non sembrano intenzionati a separarsi tanto facilmente dall'olandese, a meno che non arrivi un'offerta intorno ai 25 milioni di euro. Le prime proposte ricevute dal Grifone e dai viola, intorno ai 10 milioni, sono state ritenute insufficienti. 

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